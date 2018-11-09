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У Польщі радикали готують провокації під виглядом українських націоналістів

У Польщі радикали готують провокації під виглядом українських націоналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Посольство України в Польщі повідомило про можливі провокації у Варшаві в день святкування сторіччя Незалежності Республіки Польща, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу посольства.

"За наявною оперативною інформацією, 11 листопада 2018 року у Варшаві деякі польські радикальні середовища мають намір вчинити провокації, у тому числі під виглядом так званих українських націоналістів. Посольство просить громадян України - мешканців та гостей столиці Польщі - у цей день виявляти особливу пильність і обережність. Насамперед під час перебування в центрі міста та поблизу Національного стадіону" - йдеться в повідомлені українського посольства в Польщі.

"Звертаємося також до друзів поляків, щоб під час відзначення 100-річчя відновлення Незалежності Республіки Польща не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців", - додається у зверненні.

Також українське посольство закликало громадян Польщі та України, щоб ті не велись на провокації.

Як повідомляло УНН, у Сполучених Штатах шахраї вже вкотре спробували вийти на місцевих чиновників від імені українського посольства.

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