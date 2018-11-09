У Польщі радикали готують провокації під виглядом українських націоналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Посольство України в Польщі повідомило про можливі провокації у Варшаві в день святкування сторіччя Незалежності Республіки Польща, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу посольства.
"За наявною оперативною інформацією, 11 листопада 2018 року у Варшаві деякі польські радикальні середовища мають намір вчинити провокації, у тому числі під виглядом так званих українських націоналістів. Посольство просить громадян України - мешканців та гостей столиці Польщі - у цей день виявляти особливу пильність і обережність. Насамперед під час перебування в центрі міста та поблизу Національного стадіону" - йдеться в повідомлені українського посольства в Польщі.
"Звертаємося також до друзів поляків, щоб під час відзначення 100-річчя відновлення Незалежності Республіки Польща не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців", - додається у зверненні.
Також українське посольство закликало громадян Польщі та України, щоб ті не велись на провокації.
Як повідомляло УНН, у Сполучених Штатах шахраї вже вкотре спробували вийти на місцевих чиновників від імені українського посольства.