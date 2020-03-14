В Польше предлагают перенести выборы президента из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Перенести выборы президента из-за вспышки короновируса предложил экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.
"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, даже борьба. Эпидемия исключает кампанию. Есть один вывод: нужно перенести выборы. С согласия всех", - написал политик у себя в Twitter.
Следует добавить, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока о пенесення выборов речи не идет - их можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране.
В то же время польские политики, которые принимают участие в президентской гонке, уже призвали перенести дату проведения голосования, ведь распространение инфекции и ограничительные меры заставили их ограничить активную агитацию.
Напомним, первый тур президентских выборов в Польше должен состояться 10 мая.
По состоянию на 14 марта в Польше официально подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.
Напомним, Польша закрывает государственную границу практически для всех иностранных граждан.