В Польше предлагают перенести выборы президента из-за пандемии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104197 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108843 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116923 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101721 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105965 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106781 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Польше предлагают перенести выборы президента из-за пандемии

В Польше предлагают перенести выборы президента из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 14697 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Перенести выборы президента из-за вспышки короновируса предложил экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, даже борьба. Эпидемия исключает кампанию. Есть один вывод: нужно перенести выборы. С согласия всех", - написал политик у себя в Twitter.

Следует добавить, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока о пенесення выборов речи не идет - их можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране.

В то же время польские политики, которые принимают участие в президентской гонке, уже призвали перенести дату проведения голосования, ведь распространение инфекции и ограничительные меры заставили их ограничить активную агитацию.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше должен состояться 10 мая.

По состоянию на 14 марта в Польше официально подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.

Напомним, Польша закрывает государственную границу практически для всех иностранных граждан.

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