У Польщі пропонують перенести вибори президента через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Перенести вибори президента через спалах короновірусу запропонував експрезидент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.
“Епідемія вимагає солідарності та єдності. Кампанія — це конкуренція, взаємна критика, навіть боротьба. Епідемія ВИКЛЮЧАЄ кампанію. Є один висновок: потрібно перенести вибори. За згодою всіх”, — написав політик у себе в Twitter.
Слід додати, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поки про пенесення виборів не йдеться — їх можна перенести тільки у випадку оголошення надзвичайного стану в країні.
Водночас польські політики, які беруть участь у президентських перегонах, вже закликали перенести дату проведення голосування, адже поширення інфекції та обмежувальні заходи змусили їх обмежити активну агітацію.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Польщі має відбутися 10 травня.
Станом на 14 березня у Польщі офіційно підтверджено 93 випадки зараження коронавірусом, двоє осіб померли.
Нагадаємо, Польща закриває державний кордон практично для всіх іноземних громадян.