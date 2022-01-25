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15 марта, 19:03 • 107558 просмотра

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В Польше начали строить новое ограждение на границе с Беларусью

В Польше начали строить новое ограждение на границе с Беларусью

Киев • УНН

 • 32068 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Польше начали строительство ограждения на новых участках у границы с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пограничной службы Польши.

Цитата

"Начато строительство ограждения на границе Польши и Беларуси. Сегодня пограничники передали подрядчикам площади под строительство. Это крупнейшая строительная инвестиция в истории пограничной службы, шлагбаум имеет длину 186 км и стоит 1,6 млрд злотых", — говорится в сообщении.

Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii StrażyGranicznej.Długośćbariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP@BudimexSA@GrupaPolimexpic.twitter.com/lxf13tSSm2

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)January 25, 2022

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вдоль границы страны разместили войска из-за напряженной ситуации с мигрантами.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши. Всех удалось задержать.

Нелегалы и далее совершают регулярные попытки прорыва. Каждый день в польской пограничной службе сообщают об очередном штурме мигрантов.

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