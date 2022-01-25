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У Польщі почали будувати нову огорожу на кордоні з Білоруссю

У Польщі почали будувати нову огорожу на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 32074 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.

Цитата

"Розпочато будівництво огорожі на кордоні Польщі та Білорусі. Сьогодні прикордонники передали підрядникам площі під будівництво. Це найбільша будівельна інвестиція в історії прикордонної служби, шлагбаум має довжину 186 км і коштує 1,6 млрд злотих", — ідеться у повідомленні.

Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Європу.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. 

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися з Білорусі на територію Польщі. Усіх вдалося затримати.

Нелегали і далі здійснюють регулярні спроби прориву. Кожного дня у польській прикордонній службі повідомляють про черговий штурм мігрантів.

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