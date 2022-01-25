У Польщі почали будувати нову огорожу на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.
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"Розпочато будівництво огорожі на кордоні Польщі та Білорусі. Сьогодні прикордонники передали підрядникам площі під будівництво. Це найбільша будівельна інвестиція в історії прикордонної служби, шлагбаум має довжину 186 км і коштує 1,6 млрд злотих", — ідеться у повідомленні.
Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.
Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.
To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Європу.
У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.
У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися з Білорусі на територію Польщі. Усіх вдалося затримати.
Нелегали і далі здійснюють регулярні спроби прориву. Кожного дня у польській прикордонній службі повідомляють про черговий штурм мігрантів.