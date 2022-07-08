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В Польше опасаются новой волны COVID: количество инфицированных за неделю удвоилось

В Польше опасаются новой волны COVID: количество инфицированных за неделю удвоилось

Киев • УНН

 • 149441 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Польские эксперты опасаются повторения всплеска заболеваемости COVID-19 и последующих локдаунов после нескольких месяцев относительного покоя. Количество инфицированных в Польше удвоилось на прошлой неделе, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.

Детали

Министерство здравоохранения Польши выпускает еженедельные заявления и сводки в связи с пандемией COVID-19. Количество заражений в Польше удвоилось на прошлой неделе — и это, несмотря на небольшое количество проведенных тестов.

С 23 по 29 июня по всей стране было зарегистрировано 2422 случая заражения, а с 30 июня по среду (6 июля) – 4163 случая. В четверг было зарегистрировано 1068 новых случаев заражения.

В марте правительство Польши приняло решение прекратить массовое тестирование на COVID-19 и прекратить их возмещение. Министр здравоохранения страны Адам Недзельский пока не предусматривает, что массовое тестирование на COVID-19 снова будет введено. Он заверил, что к этому вернутся, когда в больницах окажется более 5 тысяч пациентов. В настоящее время насчитывается около 450 человек.

"Прежде всего, нам нужно переориентироваться на то, как вести мониторинг эпидемии в ситуации, когда часть населения уже вакцинирована, а часть населения заболела", - пояснил Недзельский. Он отметил, что наибольшее внимание в мониторинге во время пандемии уделяется госпитализированным людям.

Лишь 59,3% поляков прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Учитывая, что кампания вакцинации была наиболее продвинутой год назад, это может означать, что часть коллективного иммунитета уже ослабла.

"Возмещение затрат на анализы должно вернуться. Без этого мы не сможем увидеть подлинного масштаба заражений. И нам сложно предсказать, какими будут следующие недели, месяцы, столкнемся ли мы с очередной волной заражений и "штурмом" больниц", - сказал в интервью Gazeta Wyborcza доктор Ежи Фридигер, директор больницы Стефана Жеромского в Кракове.

Министерство здравоохранения Польши заверяет, что все санитарные планы и сценарии разработаны и просто ждут, чтобы их внедрили, если это будет необходимо.

Дополнение

В Украине потенциально готовятся к возможной новой волне случаев COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а на позапрошлой 943.

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