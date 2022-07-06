Україна готується до можливої нової хвилі COVID-19 - МОЗ

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«Попередній тиждень, це перший тиждень за останні два місяці, коли ми фіксуємо зростання кількості випадків COVID-19. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, а тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%. Це така ж тенденція як і в європейських країнах», - розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, сьогодні в Європі фіксується різкий скачок у порівнянні з червнем та травнем, майже у двічі зросла кількість випадків.

«Потенційно ми готуємося до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. В тому числі готуємо до цього систему охорони здоров’я. Є препарати для лікування, є засоби індивідуального захисту», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що тести для ПЛР-діагностики завезені в Україну і на осінь заплановані нові поставки.

Доповнення

Італія повідомила про 132 274 випадки захворювання на COVID-19 у вівторок, згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я, кількість яких перевищила 100 000 вперше з 8 лютого.

В червні повідомлялося, що Європа фіксує значне зростання COVID-19.