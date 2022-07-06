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Україна готується до можливої нової хвилі COVID-19 - МОЗ

Україна готується до можливої нової хвилі COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 208788 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. В Україні потенційно готуються до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. Минулого тижня було зафіксовано 1018 випадків, а позаминулого 943. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Попередній тиждень, це перший тиждень за останні два місяці, коли ми фіксуємо зростання кількості випадків COVID-19. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, а тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%. Це така ж тенденція як і в європейських країнах», - розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, сьогодні в Європі фіксується різкий скачок у порівнянні з червнем та травнем, майже у двічі зросла кількість випадків.

«Потенційно ми готуємося до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. В тому числі готуємо до цього систему охорони здоров’я. Є препарати для лікування, є засоби індивідуального захисту», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що тести для ПЛР-діагностики завезені в Україну і на осінь заплановані нові поставки.

Доповнення

Італія повідомила про 132 274 випадки захворювання на COVID-19 у вівторок, згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я, кількість яких перевищила 100 000 вперше з 8 лютого.

В червні повідомлялося, що Європа фіксує значне зростання COVID-19.

Українські Національні Новини

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