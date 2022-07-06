Україна готується до можливої нової хвилі COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Україні потенційно готуються до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. Минулого тижня було зафіксовано 1018 випадків, а позаминулого 943. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.
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«Попередній тиждень, це перший тиждень за останні два місяці, коли ми фіксуємо зростання кількості випадків COVID-19. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, а тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%. Це така ж тенденція як і в європейських країнах», - розповів Ляшко.
Деталі
За його словами, сьогодні в Європі фіксується різкий скачок у порівнянні з червнем та травнем, майже у двічі зросла кількість випадків.
«Потенційно ми готуємося до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. В тому числі готуємо до цього систему охорони здоров’я. Є препарати для лікування, є засоби індивідуального захисту», - сказав Ляшко.
Він зазначив, що тести для ПЛР-діагностики завезені в Україну і на осінь заплановані нові поставки.
Доповнення
Італія повідомила про 132 274 випадки захворювання на COVID-19 у вівторок, згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я, кількість яких перевищила 100 000 вперше з 8 лютого.
В червні повідомлялося, що Європа фіксує значне зростання COVID-19.