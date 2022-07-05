В Італії нова хвиля коронавірусу: зафіксовано понад 130 тисяч випадків вперше з 8 лютого

Деталі

Італія, чий показник смертності з початку пандемії є восьмим за величиною у світі, також повідомила у вівторок про 94 смертельні випадки.

В понеділок повідомлялося про 36 282 нові випадки та ще 59 жертв коронавірусу.

Було проведено 464 732 тести порівняно зі 129 908 у понеділок.

Рівень позитивних тестів зріс із 27,9% до 28,4%.

Кількість випадків захворювання з початку пандемії становить 18 938 771 людина, а кількість загиблих - 168 698 осіб.

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