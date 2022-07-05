В Італії нова хвиля коронавірусу: зафіксовано понад 130 тисяч випадків вперше з 8 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Італія повідомила про 132 274 випадки захворювання на COVID-19 у вівторок, згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я, кількість яких перевищила 100 000 вперше з 8 лютого, передає УНН.
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Італія, чий показник смертності з початку пандемії є восьмим за величиною у світі, також повідомила у вівторок про 94 смертельні випадки.
В понеділок повідомлялося про 36 282 нові випадки та ще 59 жертв коронавірусу.
Було проведено 464 732 тести порівняно зі 129 908 у понеділок.
Рівень позитивних тестів зріс із 27,9% до 28,4%.
Кількість випадків захворювання з початку пандемії становить 18 938 771 людина, а кількість загиблих - 168 698 осіб.
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