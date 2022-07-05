В Италии новая волна коронавируса: зафиксировано более 130 тысяч случаев впервые с 8 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Италия сообщила о 132 274 случаях заболевания COVID-19 во вторник, согласно официальным данным министерства здравоохранения, количество которых превысило 100 000 впервые с 8 февраля, передает УНН.
Детали
Италия, чей показатель смертности с начала пандемии является восьмым по величине в мире, также сообщила во вторник о 94 смертельных исходах.
В понедельник сообщалось о 36 282 новых случаях и еще 59 жертвах коронавируса.
Было проведено 464 732 теста по сравнению со 129 908 в понедельник.
Уровень положительных тестов выросло с 27,9% до 28,4%.
Количество случаев заболевания с начала пандемии составляет 18 938 771 человек, а число погибших – 168 698 человек.
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