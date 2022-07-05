У Південній Кореї зафіксовано сплеск захворюваності на COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Південна Корея стала свідком чергового сплеску випадків захворювання на COVID-19. За останні 24 години в країні було зареєстровано понад 18 000 нових випадків. Про це УНН інформує з посиланням на агентство Yonhap.
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За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, кількість нових випадків зросла до 18 147 з 6 253 у понеділок, в результаті чого загальна кількість хворих перевищила 18,41 мільйона людей.
В останні тижні кількість випадків зараження знизилася після того, як вона досягла піку у середині березня, коли країна була вражена варіантом Омікрон.
За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань, кількість загиблих збільшилася до 24 576 осіб.
Органи охорони здоров'я закликали людей носити маски, незважаючи на послаблення обмежень на соціальне дистанціювання.
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