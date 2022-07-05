У Південній Кореї зафіксовано сплеск захворюваності на COVID

Деталі

За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, кількість нових випадків зросла до 18 147 з 6 253 у понеділок, в результаті чого загальна кількість хворих перевищила 18,41 мільйона людей.

В останні тижні кількість випадків зараження знизилася після того, як вона досягла піку у середині березня, коли країна була вражена варіантом Омікрон.

За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань, кількість загиблих збільшилася до 24 576 осіб.

Органи охорони здоров'я закликали людей носити маски, незважаючи на послаблення обмежень на соціальне дистанціювання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Північна Корея звинуватила "інопланетян" у спалаху COVID-19