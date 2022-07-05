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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 18154 просмотра

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В Южной Корее зафиксирован всплеск заболеваемости COVID

В Южной Корее зафиксирован всплеск заболеваемости COVID

Киев • УНН

 • 154547 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Южная Корея стала свидетелем очередного всплеска случаев заболевания COVID-19. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано более 18000 новых случаев. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство Yonhap.

Детали

По сообщению информационного агентства Yonhap, количество новых случаев возросло до 18 147 из 6 253 в понедельник, в результате чего общее число больных превысило 18,41 миллиона человек.

В последние недели количество случаев заражения снизилось после того, как оно достигло пика в середине марта, когда страна была поражена вариантом Омикрон.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, число погибших увеличилось до 24 576 человек.

Органы здравоохранения призвали людей носить маски, несмотря на ослабление ограничений на социальное дистанцирование.

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