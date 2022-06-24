Європа фіксує значне зростання COVID-19: ситуація в країнах

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Через тиждень після святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II кількість випадків зараження COVID-19 у Великій Британії зросла на 43%. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що станом на 23 червня у лікарнях перебуває 6 401 пацієнт із COVID-19.

Хоча всі обмеження на коронавірус у Нідерландах було знято у березні, кількість щоденних випадків захворювання зросла на 36% минулого тижня порівняно з попереднім тижнем.

Сплеск щоденних випадків також спостерігався у Бельгії, де щоденні показники інфікування досягли 2 756, збільшившись на 46% за тиждень.

23 червня у Німеччині було зареєстровано 119 360 випадків захворювання на COVID-19. Щоденне число випадків 2 червня становило 48 502. Таке помітне зростання змусило міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха розглянути питання про повернення восени деяких заходів щодо боротьби з COVID-19.

Франція також повідомила про 79 852 щоденні випадки захворювання на коронавірус у четвер.

В Іспанії, як і в більшій частині Європи, останніми тижнями також спостерігалося значне зростання кількості коронавірусної інфекції. Органи охорони здоров'я Іспанії зареєстрували щонайменше 50 235 випадків зараження коронавірусом за останній тиждень.

Всього з 15 по 21 червня в Італії було зареєстровано 255 442 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 58,9% більше, ніж попереднього тижня.

Нова хвиля COVID-19 також торкнулася Греції, де за останні 10 днів зареєстровано понад 72 500 випадків.

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