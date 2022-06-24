Збудник мавпячої віспи зненацька сильно мутував: дослідження

Деталі

Існує близько 50 відмінностей у генотипі мавпячої віспи, пише команда з Португалії в журналі Nature Medicine, ґрунтуючись насамперед на аналізі португальських випадків.

Це приблизно в 6-12 разів більше, ніж можна було б очікувати для цього типу патогену на основі ранніх оцінок. Розбіжна гілка може бути ознакою прискореної еволюції.

Досі експерти говорили про фундаментально досить повільний розвиток цього типу вірусу, особливо в порівнянні з дуже численними мутаціями вірусу Covid-19.

Автори дослідження підозрюють, що за нинішнім спалахом стоїть одна чи кілька інтродукцій із країни, де вірус стійкий. Фахівці також підозрюють, що за ці зміни у геномі відповідальні ферменти імунної системи людини.

Вони додали, що немає вказівок, що мутації сприяють поточному поширенню, але цього не можна виключати.

Доповнення

Цього року в усьому світі було зареєстровано майже 5 000 випадків зараження мавпячою віспою. З них 3 308 випадків було зареєстровано у 40 країнах за межами Африки станом на середу, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Хвороба передається за тісного фізичного контакту. Хоча це захворювання може бути смертельним, воно піддається лікуванню, але супроводжується неприємними висипаннями.