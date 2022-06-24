Возбудитель обезьяной оспы неожиданно сильно мутировал: исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Согласно исследованию, патоген, вызвавший текущую вспышку обезьяньей оспы, мутировал удивительно сильно. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Существует около 50 отличий в генотипе обезьяньей оспы, пишет команда из Португалии в журнале Nature Medicine, основываясь прежде всего на анализе португальских случаев.
Это примерно в 6-12 раз больше, чем можно было бы ожидать этого типа патогена на основе ранних оценок. Расходящаяся ветвь может быть признаком ускоренной эволюции.
До сих пор эксперты говорили о фундаментально довольно медленном развитии этого типа вируса, особенно по сравнению с очень многочисленными мутациями вируса Covid-19.
Авторы исследования подозревают, что за нынешней вспышкой стоит одна или несколько интродукций из страны, где вирус устойчив. Специалисты также подозревают, что за эти изменения в геноме ответственны ферменты иммунной системы человека.
Они добавили, что нет указаний, что мутации способствуют текущему распространению, но этого нельзя исключать.
Дополнение
В этом году во всем мире было зарегистрировано почти 5 000 случаев заражения обезьяньей оспой. Из них 3 308 случаев было зарегистрировано в 40 странах за пределами Африки по состоянию на среду, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Болезнь передается при тесном физическом контакте. Хотя это заболевание может быть смертельным, оно поддается лечению, но сопровождается неприятными высыпаниями.