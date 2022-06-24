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Возбудитель обезьяной оспы неожиданно сильно мутировал: исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Согласно исследованию, патоген, вызвавший текущую вспышку обезьяньей оспы, мутировал удивительно сильно. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Существует около 50 отличий в генотипе обезьяньей оспы, пишет команда из Португалии в журнале Nature Medicine, основываясь прежде всего на анализе португальских случаев.

Это примерно в 6-12 раз больше, чем можно было бы ожидать этого типа патогена на основе ранних оценок. Расходящаяся ветвь может быть признаком ускоренной эволюции.

До сих пор эксперты говорили о фундаментально довольно медленном развитии этого типа вируса, особенно по сравнению с очень многочисленными мутациями вируса Covid-19.

Авторы исследования подозревают, что за нынешней вспышкой стоит одна или несколько интродукций из страны, где вирус устойчив. Специалисты также подозревают, что за эти изменения в геноме ответственны ферменты иммунной системы человека.

Они добавили, что нет указаний, что мутации способствуют текущему распространению, но этого нельзя исключать.

Дополнение

В этом году во всем мире было зарегистрировано почти 5 000 случаев заражения обезьяньей оспой. Из них 3 308 случаев было зарегистрировано в 40 странах за пределами Африки по состоянию на среду, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Болезнь передается при тесном физическом контакте. Хотя это заболевание может быть смертельным, оно поддается лечению, но сопровождается неприятными высыпаниями.

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