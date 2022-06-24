Европа фиксирует значительный рост COVID-19: ситуация в странах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В последние дни в нескольких странах Европы зарегистрировано увеличение количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Через неделю после празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II количество случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 43%. Министерство здравоохранения страны сообщило, что по состоянию на 23 июня в больницах находится 6 401 пациент с COVID-19.
Хотя все ограничения на коронавирус в Нидерландах были сняты в марте, количество ежедневных случаев заболевания выросло на 36% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей.
Всплеск ежедневных случаев также наблюдался в Бельгии, где ежедневные показатели инфицирования достигли 2 756, увеличившись на 46% за неделю.
23 июня в Германии было зарегистрировано 119 360 случаев заболевания COVID-19. Ежедневное число случаев 2 июня составило 48 502. Такой заметный рост заставил министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха рассмотреть вопрос о возвращении осенью некоторых мер по борьбе с COVID-19.
Франция также сообщила о 79 852 ежедневных случаях заболевания коронавирусом в четверг.
В Испании, как и в большей части Европы, в последние недели также наблюдался значительный рост количества коронавирусной инфекции. Органы здравоохранения Испании зарегистрировали не менее 50 235 случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю.
Всего с 15 по 21 июня в Италии было зарегистрировано 255 442 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 58,9% больше, чем на прошлой неделе.
Новая волна COVID-19 также затронула Грецию, где за последние 10 дней зарегистрировано более 72 500 случаев.
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