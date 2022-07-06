Украина готовится к возможной новой волне COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине потенциально готовятся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а позапрошлой 943. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
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«Предыдущая неделя, это первая неделя за последние два месяца, когда мы фиксируем рост количества случаев COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, а неделя до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%. Это такая же тенденция как и в европейских странах», – рассказал Ляшко.
Детали
По его словам, сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем и маем, почти в два раза возросло количество случаев.
«Потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. В том числе готовим к этому систему здравоохранения. Есть препараты для лечения, есть средства индивидуальной защиты», - сказал Ляшко.
Он отметил, что тесты для ПЦР-диагностики ввезены в Украину и на осень запланированы новые поставки.
Дополнение
Италия сообщила о 132 274 случаях заболевания COVID-19 во вторник, согласно официальным данным министерства здравоохранения, количество которых превысило 100 000 впервые с 8 февраля.
В июне сообщалось, что Европа фиксирует значительный рост COVID-19.