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Украина готовится к возможной новой волне COVID-19 - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине потенциально готовятся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а позапрошлой 943. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Предыдущая неделя, это первая неделя за последние два месяца, когда мы фиксируем рост количества случаев COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, а неделя до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%. Это такая же тенденция как и в европейских странах», – рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем и маем, почти в два раза возросло количество случаев.

«Потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. В том числе готовим к этому систему здравоохранения. Есть препараты для лечения, есть средства индивидуальной защиты», - сказал Ляшко.

Он отметил, что тесты для ПЦР-диагностики ввезены в Украину и на осень запланированы новые поставки.

Дополнение

Италия сообщила о 132 274 случаях заболевания COVID-19 во вторник, согласно официальным данным министерства здравоохранения, количество которых превысило 100 000 впервые с 8 февраля.

В июне сообщалось, что Европа фиксирует значительный рост COVID-19.

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