У Польщі побоюються нової хвилі COVID: кількість інфікованих за тиждень подвоїлося

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Міністерство охорони здоров'я Польщі випускає щотижневі заяви та зведення у зв'язку з пандемією COVID-19. Кількість заражень у Польщі подвоїлося минулого тижня — і це попри невелику кількість проведених тестів.

З 23 по 29 червня по всій країні було зареєстровано 2422 випадки зараження, а з 30 червня по середу (6 липня) - 4163 випадки. У четвер було зареєстровано 1068 нових випадків зараження.

У березні уряд Польщі ухвалив рішення припинити масове тестування на COVID-19 та припинити їхнє відшкодування. Міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський поки що не передбачає, що масове тестування на COVID-19 знову введуть. Він запевнив, що до цього повернуться, коли у лікарнях опиниться понад 5 тисяч пацієнтів. Нині налічується близько 450 осіб.

"Передусім нам потрібно переорієнтуватися на те, як вести моніторинг епідемії в ситуації, коли частина населення вже вакцинована, а частина населення захворіла", - пояснив Недзельський. Він зазначив, що найбільша увага в моніторингу протягом пандемії приділяється госпіталізованим людям.

Лише 59,3% поляків пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. З огляду на те, що кампанія вакцинації була найбільш просунутою рік тому, це може означати, що частина колективного імунітету вже ослабла.

"Відшкодування витрат на аналізи має повернутися. Без цього ми не зможемо побачити справжнього масштабу заражень. І нам складно передбачити, якими будуть наступні тижні, місяці, чи ми зіткнемося з черговою хвилею заражень та "штурмом" лікарень", - сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza доктор Єжи Фрідігер, директор лікарні Стефана Жеромського в Кракові.

Міністерство охорони здоров'я Польщі запевняє, що всі санітарні плани та сценарії розроблені та просто чекають, щоб їх впровадили, якщо це буде необхідно.

Доповнення

В Україні потенційно готуються до можливої нової хвилі випадків COVID-19. Минулого тижня було зафіксовано 1018 випадків, а позаминулого 943.