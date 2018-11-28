В Польше планируют созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Польше хотят созвать Совет национальной безопасности из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом заявил лидер партии Гжегож Схетына в своем Twitter, передает УНН.
"В связи с российской агрессией на подразделения ВМС Украины я подал президенту прошение быстрее созвать Совет национальной безопасности", - написал Схетина.
Ранее в Минобороны Польши провели встречи из-за событий на Азове.
Как сообщал УНН, Польша поддержит усиление санкций против России за агрессию на Азове.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.