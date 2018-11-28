В Польше планируют созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации на Азове

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103190 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108714 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145041 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140992 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168365 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше планируют созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации на Азове

В Польше планируют созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации на Азове

Киев  •  УНН

 • 10132 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Польше хотят созвать Совет национальной безопасности из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом заявил лидер партии Гжегож Схетына в своем Twitter, передает УНН.

"В связи с российской агрессией на подразделения ВМС Украины я подал президенту прошение быстрее созвать Совет национальной безопасности", - написал Схетина.

Ранее в Минобороны Польши провели встречи из-за событий на Азове.

Как сообщал УНН, Польша поддержит усиление санкций против России за агрессию на Азове.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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