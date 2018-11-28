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У Польщі планують скликати Раду нацбезпеки через ситуацію на Азові

У Польщі планують скликати Раду нацбезпеки через ситуацію на Азові

Київ • УНН

 • 10132 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Польщі хочуть скликати Раду національної безпеки через загострення ситуації в Азовському морі. Про це заявив лідер партії Гжегож Схетина у своєму Twitter, передає УНН. 

"У зв'язку з російською агресією на підрозділи ВМС України я подав до президента прохання якнайшвидше скликати Раду національної безпеки",- написав Схетина.

Раніше у міноборони Польщі провели зустрічі через події на Азові.

Як повідомляв УНН, Польща підтримає посилення санкцій проти Росії за агресію на Азові.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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