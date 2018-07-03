В Польше хотят добиться постоянного контингента американской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша прилагает усилия, чтобы контингент американских войск находился над Вислой на постоянной основе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам министра Блащака, постоянное присутствие американских солдат было бы для Польши полезным.
"Постоянные базы американских войск - это гарантия нашей безепкы. Конечно, все условия должны быть выполнены. Это не так, что мы только надеемся на наших союзников. Мы развиваем польскую армию, вооружаем армию современным оборудованием, мы активны в структурах Североатлантического альянса и в отношениях с США ", - отметил министр национальной обороны Польши.
Глава оборонного ведомства сообщил, что тема постоянного присутствия американских войск в Польше появилась на повестке дня его переговоров с представителями администрации США.
Как сообщал УНН, под поселком Куликово Калининградской области России в течение двух лет было обновлено хранилища ядерного оружия. Добавим, что объекта расположен примерно в 50 километрах от польской границы.