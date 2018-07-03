У Польщі хочуть домогтися постійного контингенту американської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що Польща докладає зусиль, щоб контингент американських військ знаходився над Віслою на постійній основі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами міністра Блащака, постійна присутність американських солдатів була б для Польщі корисною.
"Постійні бази американських військ - це гарантія нашої безепки. Звичайно, всі умови повинні бути виконані. Це не так, що ми виключно покладаємося на наших союзників. Ми розбудовуємо польську армію, озброюємо армію сучасним обладнанням, ми активні в структурах Північноатлантичного альянсу та у взаєминах зі США", - наголосив міністр національної оборони Польщі.
Глава оборонного відомства повідомив, що тема постійної присутності американських військ у Польщі з'явилася на порядку денному його переговорів з представниками адміністрації США.
Як повідомляв УНН, під селищем Куликове Калінінградської області Росії протягом двох років було оновлено сховища ядерної зброї. ДОдамо, що об'єкта розташований приблизно за 50 кілометрів від польського кордону.