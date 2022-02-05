В Польше группа подростков в автобусе жестоко избила водителя-украинца: его госпитализировали в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Группа подростков в Польше в автобусе избила водителя-украинца. Его госпитализировали в больницу в Здунове с серьезными травмами. Об этом УНН информирует со ссылкой на польское издание "Kurier".
Детали
Ситуация произошла в среду вечером в городе Щецин. В городском автобусе №85 пять молодых людей начали нарушать общественный порядок, курить и распивать спиртное в салоне автобуса. 53-летний водитель сделал им замечание, после чего они напали на мужчину и сильно избили.
По информации местных журналистов, водитель родом из Украины. У него сломан нос, ребра, а также имеются черепно-мозговые травмы.
Как отметила пресс-секретарь провинциальной станции "скорой помощи" в Щецине Паулина Хейгель, у пациента были травмы головы, лица и спины.
Отмечается, что выйти на работу пострадавший водитель сможет еще не скоро. Виновные в избиении пока не установлены. Полиция ведет расследование и опрашивает свидетелей происшествия.
Отмечается, что местные жители жалуются на случаи нападений хулиганов в общественном транспорте, который ездит в этом районе города в вечернее время. Некоторые водители автобусов даже отказываются туда отправляться на маршрут.
Водители нуждаются в присутствии в транспорте в этом районе стражей правопорядка для безопасности пассажиров и водителей.
Напомним
Ранее в Польше двое полицейских избили украинца при задержании. Польская прокуратура огласила им обвинение по делу о вывозе и избиении 30-летнего гражданина Украины.
Месяцем ранее сообщалось о смерти украинца Дмитрия Никифоренко. В рамках расследования обстоятельств смерти гражданина Украины во Вроцлавском вытрезвителе в Польше 30 июля этого года задержаны уже 9 человек.