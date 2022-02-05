У Польщі група підлітків в автобусі жорстоко побила водія-українця: його госпіталізували у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Група підлітків у Польщі в автобусі побила водія-українця. Його госпіталізували до лікарні в Здунові з серйозними травмами. Про це УНН інформує з посиланням на польське видання "Kurier".
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Ситуація сталася в середу ввечері у місті Щецин. У міському автобусі №85 п'ять молодих людей почали порушувати суспільний порядок, курити і розпивати спиртне в салоні автобусу. 53-річний водій зробив їм зауваження, після чого вони напали на чоловіка і сильно побили.
За інформацією місцевих журналістів, водій родом з України. У нього зламаний ніс, ребра, а також є черепно-мозкові травми.
Як зауважила прес-секретар провінційної станції "швидкої допомоги" в Щецині Пауліна Хейгель, у пацієнта були травми голови, обличчя і спини.
Зазначається, що вийти на роботу постраждалий водій зможе ще не скоро. Винні у побитті поки не встановлені. Поліція веде розслідування та опитує свідків події.
Наголошується, що місцеві жителі скаржаться на випадки нападів хуліганів у громадському транспорті, який їздить у цьому районі міста у вечірній час. Деякі водії автобусів навіть відмовляються туди вирушати на маршрут.
Водії потребують присутність у транспорті в цьому районі вартових правопорядку для безпеки пасажирів і водіїв.
Нагадаємо
Раніше у Польщі двоє поліцейських побили українця при затриманні. Польська прокуратура оголосила їм обвинувачення у справі про вивезення й побиття 30-річного громадянина України.
Місяцем раніше повідомлялося про смерть українця Дмитра Никифоренка. У межах розслідування обставин смерті громадянина України у Вроцлавському витверезнику в Польщі 30 липня цього року затримано уже 9 осіб.