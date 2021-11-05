У Польщі двом поліцейським висунули обвинувачення за побиття українця

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Двом поліцейським висунули обвинувачення із відділення поліції у Млаві. Їм пред’явлено звинувачення у зв’язку із затриманням громадянина України. Стверджувалося, що правоохоронці перевищили свої повноваження під час арешту, невиправдано використавши гумову палицю. Інцидент стався у середині вересня.

“Звинувачення пов’язані з тим, що співробітники перевищили свої повноваження та не виконали своїх обов’язків під час затримання громадянина України. Затримання було здійснено в порядку, що суперечить закону, без заповнення відповідної офіційної документації, більше того, один із співробітників необґрунтовано застосував засоби прямого примусу до потерпілого”, — каже прокурор району Млава Марцин Багинський.

Поліцейським загрожує до п’яти років позбавлення волі. Офіцерів було усунуто від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо

У Запоріжжі на час службового розслідування поліцейського, який може бути причетний до нанесення тілесних ушкоджень одному із активістів під час антиковідного мітингу відсторонено від виконання службових обов’язків.