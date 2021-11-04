Антиковідний мітинг: у Запоріжжі поліцейського відсторонили від виконання службових обов’язків

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Керівник поліції Запоріжжя Микола Лушпієнко призначив службове розслідування щодо законності дій правоохоронців, які під час зібрання антиковідного мітингу вимагали від учасників акції проти примусової вакцинації дотримуватися заходів безпеки. Коли учасники відмовилися дослухатись до вказівок, поліція почала розганяти мітинг. Під час затримання один з чоловіків впав на землю.

Повідомляється, що на час проведення службового розслідування одного з поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо

У Запоріжжі зібрався антиковідний мітинг. Як повідомили у поліції, п’ятеро порушників затримані, ще один громадянин - госпіталізований.