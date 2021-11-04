Антиковидный митинг: в Запорожье полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На время служебного расследования полицейский, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений одному из активистов во время антиковидного митинга, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.
Детали
Руководитель полиции Запорожья Николай Лушпиенко назначил служебное расследование относительно законности действий правоохранителей, которые во время собрания антиковидного митинга требовали от участников акции против принудительной вакцинации соблюдать меры безопасности. Когда участники отказались прислушиваться к указаниям, полиция начала разгонять митинг. Во время задержания один из мужчин упал на землю.
Сообщается, что на время проведения служебного расследования одного из полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Напомним
В Запорожье собрался антиковидный митинг. Как сообщили в полиции, пятеро нарушителей задержаны, еще один гражданин - госпитализирован.