В Польше двум полицейским предъявили обвинение за избиение украинца

Детали

Двум полицейским предъявили обвинение из отделения полиции в славе. Им предъявлено обвинение в связи с задержанием гражданина Украины. Утверждалось, что стражи порядка превысили свои полномочия во время ареста, неоправданно использовав резиновую палку. Инцидент произошел в середине сентября.

“Обвинения связаны с тем, что сотрудники превысили свои полномочия и не выполнили своих обязанностей при задержании гражданина Украины. Задержание было осуществлено в порядке, что противоречит закону, без заполнения соответствующей официальной документации, более того, один из сотрудников необоснованно применил средства прямого принуждения к потерпевшему”, — говорит прокурор района Млава Марцин Багинский.

Полицейским грозит до пяти лет лишения свободы. Офицеры были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним

В Запорожье на время служебного расследования полицейского, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений одному из активистов во время антиковідного митинга отстранен от исполнения служебных обязанностей.