В Польше из-за ДТП пришлось пересадить всех пассажиров поезда "Киев - Перемышль"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 21 ноября, на станции Медика в Подкарпатском воеводстве Польши, пассажиров скоростного поезда № 705, следовавший по маршруту Киев - Перемышль, пришлось пересадить на другой поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Украинский Железная дорога".
"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, который проводил ремонтные работы вблизи железнодорожного пути и попал в габарит подвижного состава", - сообщили в"Укрзализныце".
В пресс-службе отметили, что никто из пассажиров не пострадал в ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России столкнулись поезд и пассажирский автобус: не менее 17 человек погибли
"Перевозка пассажиров с проездными документами на скоростной поезд № 716 Перемышль - Киев обеспечено Перемышль скоростным поездом № 706 Перемышль - Киев. По маршруту скоростного поезда № 716 со Львова предоставлено подменный поезд Львовской железной дороги, который проследует из Львова в Киев действующему расписанию", - отметили в "Укрзализныце".