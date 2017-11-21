В Польше из-за ДТП пришлось пересадить всех пассажиров поезда "Киев - Перемышль"

"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, который проводил ремонтные работы вблизи железнодорожного пути и попал в габарит подвижного состава", - сообщили в"Укрзализныце".

В пресс-службе отметили, что никто из пассажиров не пострадал в ДТП.

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"Перевозка пассажиров с проездными документами на скоростной поезд № 716 Перемышль - Киев обеспечено Перемышль скоростным поездом № 706 Перемышль - Киев. По маршруту скоростного поезда № 716 со Львова предоставлено подменный поезд Львовской железной дороги, который проследует из Львова в Киев действующему расписанию", - отметили в "Укрзализныце".