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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 19330 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50022 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69631 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76597 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77368 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62535 просмотра

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11 марта, 11:14 • 99785 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100731 просмотра

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В Польше из-за ДТП пришлось пересадить всех пассажиров поезда "Киев - Перемышль"

В Польше из-за ДТП пришлось пересадить всех пассажиров поезда "Киев - Перемышль"

Киев  •  УНН

 • 15138 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 21 ноября, на станции Медика в Подкарпатском воеводстве Польши, пассажиров скоростного поезда № 705, следовавший по маршруту Киев - Перемышль, пришлось пересадить на другой поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Украинский Железная дорога".

"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, который проводил ремонтные работы вблизи железнодорожного пути и попал в габарит подвижного состава", - сообщили в"Укрзализныце".

В пресс-службе отметили, что никто из пассажиров не пострадал в ДТП.

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"Перевозка пассажиров с проездными документами на скоростной поезд № 716 Перемышль - Киев обеспечено Перемышль скоростным поездом № 706 Перемышль - Киев. По маршруту скоростного поезда № 716 со Львова предоставлено подменный поезд Львовской железной дороги, который проследует из Львова в Киев действующему расписанию", - отметили в "Укрзализныце".

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