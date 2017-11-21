У Польщі через ДТП довелось пересадити всіх пасажирів поїзду "Київ – Перемишль"

“Польською стороною прийняті заходи щодо доставки пасажирів автобусами до Перемишля. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні о 13:20 у наслідок пошкодження кузова вагона швидкісного поїзда екскаватором, який проводив ремонтні роботи поблизу залізничної колії та потрапив в габарит рухомого складу”, — повідомили в “Укрзалізниці”.

У прес-службі зазначили, що ніхто з пасажирів не постраждав під час ДТП.

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“Перевезення пасажирів з проїзними документами на швидкісний поїзд № 716 Перемишль — Київ забезпечено з Перемишль швидкісним поїздом № 706 Перемишль — Київ. За маршрутом швидкісного поїзда № 716 зі Львова надано підмінний поїзд Львівської залізниці, який прослідує зі Львова до Києва діючим розкладом”, — зазначили в “Укрзалізниці”.