В полиции рассказали детали смертельной ДТП с лесовозом в Ровенской области

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 30724 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111237 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119286 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158297 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149451 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138912 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129517 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175469 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118193 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141723 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 54585 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 30585 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 38591 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 21747 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 24617 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 139839 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175467 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184001 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 194738 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252061 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 158293 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105489 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109855 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111898 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111242 просмотра
Актуальное
В полиции рассказали детали смертельной ДТП с лесовозом в Ровенской области

В полиции рассказали детали смертельной ДТП с лесовозом в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 19240 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Ровенской области автомобиль BMW не справился с управлением и столкнулся с лесовозом. Из-за этого легковушка загорелась, а грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

"Полицейские на месте происшествия установили, что на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" между селами Старики Рокитновского района и Гранитное Сарненского района 24-летний житель села Выгов Житомирской области, управляя автомобилем BMW-520 не справился с управлением, въехал в автомобиль "ЗИЛ-131", водитель которого, 33-летний житель села Ясногорка Сарненского района, двигался в попутном направлении. В результате столкновения иномарка загорелась. В это время от удара грузовик стал неуправляемым, и его отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Nubira под управлением 36-летнего жителя Запорожской области", – проинформировали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выезде из Киева авто въехало в КП и перекинулось

Очевидцы происшествия вытащили из горящего BMW водителя, однако несмотря на принятые медиками реанимационные мероприятия от полученных травм он скончался в карете "скорой". А пассажир авто, 20-летний родной брат водителя, получил ожоги, несовместимые с жизнью и погиб в автомобиле.

"Водитель Chevrolet Nubira каретой скорой помощи доставили в местную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом костей предплечья со смещением, перелом тела левой лопатки, резаные-рваные раны лица и плеча. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение, угрозы его жизни нет. У мужчины отобрали образцы крови на предмет выявления опьянения", – уточнили в полиции.

Водитель лесовоза в результате ДТП не пострадал.Согласно медицинским освидетельствованиям, он был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Тернополем в ДТП легковушка разорвало пополам

Напомним, эта ДТП произошла вчера вечером на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин". Сообщение в полицию поступило около 18:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы