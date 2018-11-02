В полиции рассказали детали смертельной ДТП с лесовозом в Ровенской области

"Полицейские на месте происшествия установили, что на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" между селами Старики Рокитновского района и Гранитное Сарненского района 24-летний житель села Выгов Житомирской области, управляя автомобилем BMW-520 не справился с управлением, въехал в автомобиль "ЗИЛ-131", водитель которого, 33-летний житель села Ясногорка Сарненского района, двигался в попутном направлении. В результате столкновения иномарка загорелась. В это время от удара грузовик стал неуправляемым, и его отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Nubira под управлением 36-летнего жителя Запорожской области", – проинформировали в полиции.

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Очевидцы происшествия вытащили из горящего BMW водителя, однако несмотря на принятые медиками реанимационные мероприятия от полученных травм он скончался в карете "скорой". А пассажир авто, 20-летний родной брат водителя, получил ожоги, несовместимые с жизнью и погиб в автомобиле.

"Водитель Chevrolet Nubira каретой скорой помощи доставили в местную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом костей предплечья со смещением, перелом тела левой лопатки, резаные-рваные раны лица и плеча. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение, угрозы его жизни нет. У мужчины отобрали образцы крови на предмет выявления опьянения", – уточнили в полиции.

Водитель лесовоза в результате ДТП не пострадал.Согласно медицинским освидетельствованиям, он был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, эта ДТП произошла вчера вечером на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин". Сообщение в полицию поступило около 18:00.