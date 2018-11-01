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Через потрійну ДТП у Рівненській області спалахнула пожежа

Через потрійну ДТП у Рівненській області спалахнула пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у Рівненській області: зіткнулися два легкових авто та вантажівка, через що виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"За попередньою інформацією, на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин", неподалік селища Клесів, зіткнулося два легкових та один вантажний автомобіль, унаслідок чого виникла пожежа. В автопригоді загинуло двоє осіб. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, група швидкого реагування, патрульні поліцейські, рятувальники та медики", - проінформували у ГУНП.

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Так, сигнал про аварію надійшов до поліції сьогодні близько 18:00.

Рух на цій ділянці дороги ускладнено.

Нагадаємо, під Тернополем легковий автомобіль врізався в бетонну огорожу, через що його переламало навпіл.

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