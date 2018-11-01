Через потрійну ДТП у Рівненській області спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у Рівненській області: зіткнулися два легкових авто та вантажівка, через що виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"За попередньою інформацією, на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин", неподалік селища Клесів, зіткнулося два легкових та один вантажний автомобіль, унаслідок чого виникла пожежа. В автопригоді загинуло двоє осіб. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, група швидкого реагування, патрульні поліцейські, рятувальники та медики", - проінформували у ГУНП.
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Так, сигнал про аварію надійшов до поліції сьогодні близько 18:00.
Рух на цій ділянці дороги ускладнено.
Нагадаємо, під Тернополем легковий автомобіль врізався в бетонну огорожу, через що його переламало навпіл.
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