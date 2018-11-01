Из-за тройной ДТП в Ровенской области вспыхнул пожар

"По предварительной информации, на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", недалеко от поселка Клесов, столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль, в результате чего возник пожар. В дорожной аварии погибли два человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, группа быстрого реагирования, патрульные полицейские, спасатели и медики", - проинформировали в ГУНП.



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Так, сигнал об аварии поступил в полицию сегодня около 18:00.

Движение на этом участке дороги затруднено.

Напомним, под Тернополем легковой автомобиль врезался в бетонный забор, из-за чего его переломило пополам.



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