У поліції розповіли деталі смертельної ДТП з лісовозом на Рівненщині

"Поліцейські на місці події встановили, що на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" між селами Старики Рокитнівського району та Гранітне Сарненського району 24-річний житель села Вигів Житомирської області, керуючи автомобілем BMW-520, не впорався із керуванням, в'їхав у автомобіль "ЗІЛ-131", водій якого, 33-річний житель села Ясногірка Сарненського району, рухався у попутному напрямку. У результаті зіткнення іномарка загорілася. У цей час від удару вантажівка стала некерованою, і її відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення з автомобілем Chevrolet Nubira під керуванням 36-річного жителя Запорізької області", – проінформували в поліції.

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Очевидці події дістали з палаючого BMW водія, однак попри вжиті медиками реанімаційні заходи від отриманих травм він помер у кареті "швидкої". А пасажир авто, 20-річний рідний брат водія, отримав опіки, несумісні з життям і загинув в автомобілі.

"Водія Chevrolet Nubira каретою швидкої медичної допомоги доставили до місцевої лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом кісток передпліччя зі зміщенням, перелом тіла лівої лопатки, різано-рвані рани обличчя та плеча. Потерпілого госпіталізували в травматологічне відділення, загрози його життю немає. У чоловіка відібрали зразки крові на предмет виявлення сп’яніння", – уточнили в поліції.

Водій лісовозу внаслідок ДТП не постраждав. Відповідно до медичного освідування, він був тверезим.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ця ДТП сталася вчора ввечері на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин". Повідомлення до поліції надійшло близько 18:00.