В полиции объяснили, почему Святогор гулял по Киеву несмотря на домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. “Догхантера” Алексея Святогора, которого заметили в одном из столичных магазинов, не нарушил условия домашнего ареста, который ему был определен в качестве меры пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Никакого правонарушения со стороны гражданина Святогора не было - он с разрешения следователя вышел в магазин. Сейчас он снова находится дома", - сообщили в полиции.
Напомним, зоозащитники опубликовали в сети видео, как Алексей Святогор гуляет по Киеву, нарушив условия домашнего ареста, который ему был определен в качестве меры пресечения.
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа.
Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантеров" Святогора.