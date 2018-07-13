В полиции объяснили, почему Святогор гулял по Киеву несмотря на домашний арест

"Никакого правонарушения со стороны гражданина Святогора не было - он с разрешения следователя вышел в магазин. Сейчас он снова находится дома", - сообщили в полиции.

Напомним, зоозащитники опубликовали в сети видео, как Алексей Святогор гуляет по Киеву, нарушив условия домашнего ареста, который ему был определен в качестве меры пресечения.

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа.

Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантеров" Святогора.