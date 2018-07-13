У поліції пояснили, чому Святогор гуляв Києвом попри домашній арешт

“Ніякого правопорушення з боку громадянина Святогора не було — він з дозволу слідчого вийшов до магазину. Наразі він знову перебуває вдома”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, зоозахисники опублікували в мережі відео, як Олексій Святогор гуляє Києвом, порушивши умови домашнього арешту, який йому було визначено як запобіжний захід.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відомому “догхантеру” Олексію Святогору до 7 серпня.

Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.