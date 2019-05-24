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У полиции нет данных о возможных новых подозреваемых по делу Гандзюк

У полиции нет данных о возможных новых подозреваемых по делу Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. У правоохранителей, которые занимаются расследованием дела по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк нет информации о возможных новых подозреваемых этом деле. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.

"У меня такой информации нет, так как последний раз, вчера, когда мы заслушали правоохранительные органы, они сказали, что все фамилии (подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк - ред.), которые им известны, они нам назвали", - отметил Береза, отвечая на вопрос, известны ли ВСК другие фамилии должностных лиц, которые могут стать новыми подозреваемыми по делу.

По его словам, подобная информация, очевидно, есть только у Генпрокурора Юрия Луценко.

"Видимо, он знает, как всегда, больше, чем все остальные, кто занимается этим делом", - добавил нардеп.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов планирует обнародовать отчет своей деятельности в парламенте в период с 4 по 7 июня.

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