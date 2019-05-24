У поліції немає даних про імовірних нових підозрюваних у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У правоохоронців, які займаються розслідуванням справи щодо убивства громадської активістки Катерини Гандзюк, немає інформації про імовірних нових підозрюваних цій справі. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів Борислав Береза в коментарі кореспонденту УНН.
"У мене такої інформації немає, тому що останній раз, учора, коли ми заслуховували правоохоронні органи, вони сказали, що всі прізвища (підозрюваних у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк – ред.), які їм відомі, вони нам назвали", - зазначив Береза, відповідаючи на запитання, чи відомо ТСК інші прізвища посадовців, які можуть стати новими підозрюваними по справі.
За його словами, подібна інформація, очевидно, є тільки у Генпрокурора Юрія Луценка.
"Мабуть, він знає, як завжди, більше, ніж всі інші, хто займається цією справою", - додав нардеп.
Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів планує оприлюднити звіт своєї діяльності в парламенті в період з 4 по 7 червня.