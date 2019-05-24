У поліції немає даних про імовірних нових підозрюваних у справі Гандзюк

"У мене такої інформації немає, тому що останній раз, учора, коли ми заслуховували правоохоронні органи, вони сказали, що всі прізвища (підозрюваних у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк – ред.), які їм відомі, вони нам назвали", - зазначив Береза, відповідаючи на запитання, чи відомо ТСК інші прізвища посадовців, які можуть стати новими підозрюваними по справі.

За його словами, подібна інформація, очевидно, є тільки у Генпрокурора Юрія Луценка.

"Мабуть, він знає, як завжди, більше, ніж всі інші, хто займається цією справою", - додав нардеп.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів планує оприлюднити звіт своєї діяльності в парламенті в період з 4 по 7 червня.