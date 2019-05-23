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ТСК по Гандзюк планує відзвітувати у Раді до 7 червня

ТСК по Гандзюк планує відзвітувати у Раді до 7 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів планує оприлюднити звіт своєї діяльності в парламенті в період з 4 по 7 червня. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів Борислав Береза в Facebook, передає УНН.

"Згідно з тим, що ми сьогодні почули, у своєму звіті ми будемо рекомендувати стороні захисту та ГПУ звернутися до ДБР щодо надання висновків про дії та бездіяльність правоохоронців. Зараз ТСК буде готувати звіт, який буде оприлюднений у ВР з 4 по 7 червня, коли нам надасть таке право керівництво ВР. Сподіваюсь, що так і буде", - зазначив Береза.

При цьому він додав, що на сьогоднішньому засіданні ТСК дійшла висновків щодо сумнівів у обґрунтованості перекваліфікації справ, оскільки правоохоронці не надали переконливих аргументів з цього приводу.

Крім того, членів ТСК непокоїть відсутність до цього часу документів та інформації щодо службових розслідувань, які були проведені по діях правоохоронців у рамках справ, пов'язаних із вбивством Катерини Гандзюк. На думку парламентарів, правоохоронці ховають ці документи від громадськості.

Також нардеп зазначив, що на сьогоднішньому засіданні були присутні лише 9 парламентарів, включно із ним, тоді як решта членів ТСК проігнорували засідання.

"Я розумію, що вибори почались, а ТСК закінчує свою роботу, але це не привід ігнорувати свої обов'язки. Бо в парламент можна і не переобратися, а от у пам'яті людей цей поганий спогад залишиться", - додав він.

Нагадаємо, практично всі справи щодо нападів на громадських активістів у Київській області належним чином не розслідувались, були закриті або "завалені" правоохоронцями.

Українські Національні Новини

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