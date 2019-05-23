ВСК по Гандзюк планирует отчитаться в Раде до 7 июня

КИЕВ. 23 мая. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов планирует обнародовать отчет своей деятельности в парламенте в период с 4 по 7 июня. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов Борислав Береза в Facebook, передает УНН.