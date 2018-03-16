В полиции не знают, сколько азартных залов открыл лотерейный фаворит власти "УНЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Главное следственное управление Национальной полиции не владеет информацией о количестве уголовных производств, открытых по факту организации незаконного азартного бизнеса при участии компании “Украинская национальная лотерея” (УНЛ). Об этом сообщили в ответ на запрос УНН в Нацполиции.
В ведомстве сослались на то, что в 2016 году Генеральная прокуратура Украины ограничила доступ к Единому реестру досудебного следствия.
“В соответствии с Положением о порядке ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Украины от 06.04.2016 №139, доступ к внесенным в Реестр данным, в том числе относительно уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью в игорном бизнесе, открывается с момента оглашения подозрения или принятия решения о закрытии производства без оглашения подозрения лицу”, - сообщили в Нацполиции.
Напомним, полиция Волынской области расследует уголовное производство по факту организации незаконного азартного бизнеса в трех луцких заведениях “Украинской национальной лотереи”.
СМИ ранее указывали, что азартные игры “УНЛ” могла организовывать и в других своих точках, в частности в столице, где случилась перестрелка с убитым. В тоже время, НАБУ взялось за “УНЛ” из-за сомнительных лотерейных выигрышей главы Радикальной партии О.Ляшко в лотереи этого оператора.
Также напомним, “УНЛ” уличили в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов еще в 2015 году. Но компании удалось избежать проверки ГФС по сумме нанесенного государству ущерба.
Сейчас “УНЛ” номинируется Минфином на монополиста лотерейного рынка. Ведомство разработало проект лицензионных условий для лотерей, который позволяет очистить рынок от всех конкурентов “УНЛ”. Однако против такой “узурпации” выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба, АМКУ.
Первый вице-премьер С.Кубив распорядился доработать проект лицензионных условий с учетом возражений вышеуказанных госорганов, но Минфин это распоряжение проигнорировал и требует от АМКУ согласовать в изначальном, отвергнутом варианте.