В полиции не знают, сколько азартных залов открыл лотерейный фаворит власти "УНЛ"

КИЕВ. 16 марта. УНН. Главное следственное управление Национальной полиции не владеет информацией о количестве уголовных производств, открытых по факту организации незаконного азартного бизнеса при участии компании “Украинская национальная лотерея” (УНЛ). Об этом сообщили в ответ на запрос УНН в Нацполиции.