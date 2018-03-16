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У поліції не знають, скільки азартних зал відкрив лотерейний фаворит влади "УНЛ"

У поліції не знають, скільки азартних зал відкрив лотерейний фаворит влади "УНЛ"

Київ • УНН

 • 8768 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Головне слідче управління Національної поліції не володіє інформацією про кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактом організації незаконного азартного бізнесу за участю компанії "Українська національна лотерея" (УНЛ). Про це повідомили у відповідь на запит УНН у Нацполіції.

У відомстві послалися на те, що у 2016 році Генеральна прокуратура України обмежила доступ до Єдиного реєстру досудового слідства.

"Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 №139, доступ до внесених до Реєстру даних, у тому числі щодо кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконною діяльністю в гральному бізнесі, відкривається з моменту оголошення підозри або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, поліція Волинської області розслідує кримінальне провадження за фактом організації незаконного азартного бізнесу в трьох луцьких закладах "Української національної лотереї".

ЗМІ раніше вказували, що азартні ігри "УНЛ" могла організовувати і в інших своїх точках, зокрема в столиці, де сталася перестрілка з убитим. У той же час, НАБУ взялося за "УНЛ" через сумнівні лотерейні виграші глави Радикальної партії О.Ляшка у лотереї цього оператора.

Також нагадаємо, "УНЛ" викрили в організації незаконних азартних ігор і ухиленні від сплати податків ще в 2015 році. Але компанії вдалося уникнути перевірки ДФС щодо суми завданих державі збитків.

Зараз "УНЛ" номінується Мінфіном на монополіста лотерейного ринку. Відомство розробило проект ліцензійних умов для лотерей, який дозволяє очистити ринок від всіх конкурентів "УНЛ". Однак проти такої "узурпації" виступили Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба, АМКУ.

Перший віце-прем'єр С.Кубів розпорядився доопрацювати проект ліцензійних умов з урахуванням заперечень вищевказаних держорганів, але Мінфін це розпорядження проігнорував і вимагає від АМКУ узгодити в первісному варіанті, який був відкинутий.

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