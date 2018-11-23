В заброшенном доме нашли тело 10-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В заброшенном доме в Одесской области нашли тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной Нацполиции, передает УНН.
"Тело девочки с признаками насилия было обнаружено сегодня, 23 ноября, в заброшенном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района. По имеющейся информации, погибшая – местная жительница 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, во время осмотра было установлено, что, предварительно, 10-летняя девочка была изнасилована и задушена.
"По горячим следам "недомужчина", который совершил это преступление, уже задержан, но ребенка уже не вернуть", – написал Аброськин.
Напомним, мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, когда та возвращалась из музыкальной школы.