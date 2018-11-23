В заброшенном доме нашли тело 10-летней девочки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103179 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145025 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140984 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168353 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145393 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В заброшенном доме нашли тело 10-летней девочки

В заброшенном доме нашли тело 10-летней девочки

Киев  •  УНН

 • 14797 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В заброшенном доме в Одесской области нашли тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной Нацполиции, передает УНН.

"Тело девочки с признаками насилия было обнаружено сегодня, 23 ноября, в заброшенном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района. По имеющейся информации, погибшая – местная жительница 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, во время осмотра было установлено, что, предварительно, 10-летняя девочка была изнасилована и задушена.

"По горячим следам "недомужчина", который совершил это преступление, уже задержан, но ребенка уже не вернуть", – написал Аброськин.

Напомним, мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, когда та возвращалась из музыкальной школы.

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