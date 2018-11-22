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Рецидивіст напав на 12-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати

Рецидивіст напав на 12-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сході України чоловік намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку, яка поверталася з музичної школи. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні на сході країни невідомий покидьок на вулиці застосував фізичну силу до 12-річної дівчинки, яка поверталася з музичної школи, здійснив спробу її зґвалтувати неприродним способом. Але дитина вирвалася та вибігла на зустріч батькам, які повинні були її зустріти. Батько спробував покидька затримати, але останній надав супротив та скрився", – написав Аброськін.

Потерпіла дівчинка описала прикмети злочинця, поліцейські, підняті по тривозі, затримали підозрюваного.

"Це 40-річний чоловік, який у 2007 році був засуджений на одинадцять років за ґвалтування саме малолітньої дитини. Злодій тільки вийшов – і знову травмоване життя ще однієї дитини", – повідомив перший заступник голови НПУ.

Нагадаємо, в Одеській області рецидивіста затримали за зґвалтування 8-річного хлопчика.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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