Рецидивист напал на 12-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На востоке Украины мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня на востоке страны неизвестный подонок на улице применил физическую силу к 12-летней девочки, которая возвращалась из музыкальной школы, предпринял попытку ее изнасиловать неестественным способом. Но ребенок вырвалась и выбежал на встречу родителям, которые должны были ее встретить. Отец попытался подонка задержать, но последний предоставил сопротивление и скрылся", – написал Аброськин.
Потерпевшая девочка описала приметы преступника, полицейские, поднятые по тревоге, задержали подозреваемого.
"Это 40-летний мужчина, который в 2007 году был осужден на одиннадцать лет за изнасилование именно малолетнего ребенка. Злодей только вышел – и снова травмированная жизнь еще одного ребенка", – сообщил первый заместитель главы НПУ.
Напомним, в Одесской области рецидивиста задержали за изнасилование 8-летнего мальчика.