У покинутому будинку знайшли тіло 10-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У покинутому будинку в Одеській області знайшли тіло 10-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної Нацполіції, передає УНН.
"Тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене сьогодні, 23 листопада, в покинутому будинку в одному з сіл Білгород-Дністровського району. За наявною інформацією, загибла – місцева жителька 2009 року народження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи. Обставини події встановлюються", – йдеться в повідомленні.
Як повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, під час огляду було встановлено, що, попередньо, 10-річна дівчинка була зґвалтована та задушена.
"По гарячих слідах "недочоловік", який скоїв це злочин, вже затриманий, але дитину вже не повернути", – написав Аброськін.
Нагадаємо, чоловік намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку, коли та поверталася з музичної школи.