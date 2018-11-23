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У покинутому будинку знайшли тіло 10-річної дівчинки

У покинутому будинку знайшли тіло 10-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У покинутому будинку в Одеській області знайшли тіло 10-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної Нацполіції, передає УНН.

"Тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене сьогодні, 23 листопада, в покинутому будинку в одному з сіл Білгород-Дністровського району. За наявною інформацією, загибла – місцева жителька 2009 року народження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи. Обставини події встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, під час огляду було встановлено, що, попередньо, 10-річна дівчинка була зґвалтована та задушена.

"По гарячих слідах "недочоловік", який скоїв це злочин, вже затриманий, але дитину вже не повернути", – написав Аброськін.

Нагадаємо, чоловік намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку, коли та поверталася з музичної школи.

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