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У побережья Болгарии за сутки нашли четыре дрона

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

У Варны на берег вынесло два дрона, увеличив их количество на побережье Болгарии до четырех за 24 часа. Тип и назначение аппаратов устанавливаются.

У побережья Болгарии за сутки нашли четыре дрона

Сегодня утром возле Варны на берег выбросило два дрона. Таким образом, общее количество дронов, найденных у побережья Болгарии за последние 24 часа, увеличилось до 4, передает УНН со ссылкой на БНТ.

Детали

Первый дрон заметили на пляже Кабакум. Части дрона также нашли на пляже Паша-Дере недалеко от Варны. Дрон также появился на поверхности воды возле Несебра.

По словам военных, сильный северо-восточный ветер и волны силой 3–4 балла являются причиной частого всплытия дронов вдоль северного побережья Черного моря в последние дни. БПЛА был перемещен в безопасное место специализированными бригадами, тип дрона и его конкретное предназначение еще предстоит определить.

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов14.08.26, 16:43 • 33635 просмотров

Добавим

В августе вдоль нашего побережья Черного моря была зарегистрирована серия случаев, в рамках которых всего было найдено 6 дронов или их фрагментов. 8 августа дрон вторгся в воздушное пространство Болгарии и взорвался на суше возле Кардама, недалеко от границы с Румынией. В середине месяца поступали сообщения о потенциально опасных объектах вдоль южного побережья — разведывательный дрон был найден в районе Приморско, части — возле Лозенца, а также пусковое устройство.

Антонина Туманова

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