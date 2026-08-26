Біля узбережжя Болгарії за добу знайшли чотири дрони

Сьогодні вранці біля Варни викинуло на берег два дрони. Таким чином, загальна кількість дронів, знайдених біля узбережжя Болгарії за останні 24 години, зросла до 4, передає УНН із посиланням на БНТ.

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Перший дрон був помічений на пляжі Кабакум. Частини дрона також були знайдені на пляжі Паша Дере поблизу Варни. Дрон також з'явився на поверхні поблизу Несебра.

За словами військових, сильний північно-східний вітер та хвиля силою 3-4 бали є причиною частого спливання дронів вздовж північного узбережжя Чорного моря в останні дні. БпЛА був переміщений у безпечне місце спеціалізованими бригадами, тип дрона та його конкретне призначення ще належить визначити.

У Болгарії військові виявили дрон на чорноморських пляжах біля курортів

Додамо

У серпні вздовж нашого узбережжя Чорного моря було зареєстровано серію випадків, коли було знайдено загалом 6 дронів або їх фрагментів. 8 серпня дрон вторгся в повітряний простір Болгарії та вибухнув на суші поблизу Кардама, поблизу кордону з Румунією. В середині місяця були сигнали про потенційно небезпечні об'єкти вздовж південного узбережжя - розвідувальний дрон було знайдено в районі Приморська, частини поблизу Лозенця та стартер.