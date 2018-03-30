В подвале жилого дома Львова нашли артснаряд

"Артиллерийский снаряд калибра 100-мм находился в подвале 9-этажного дома, его происхождение пока неизвестно. Место происшествия охраняют чрезвычайники.

Отправлено заявку начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на обезвреживание взрывного предмета", - сообщили в управлении.

Напомним, в сентябре 2017 года, во Львовской области мужчина нашел 13 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.