У підвалі житлового будинку Львова знайшли артснаряд
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Львові, під час проведення ремонтних робіт теплотраси під будинком на вул. Науковій, 13 знайшли протитанковий снаряд. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, передає УНН.
"Артилерійський снаряд калібру 100-мм знаходився в підвалі 9-поверхового будинку, його походження поки невідоме. Місце події охороняють надзвичайники.
Відправлено заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження вибухового предмету",- повідомили в управлінні.
Нагадаємо, у вересні 2017 року, на Львівщині чоловік знайшов 13 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.