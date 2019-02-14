У подозреваемого во взяточничестве следователя нашли 18 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. У подозреваемого во взяточничестве следователя полиции Черкасской области нашли дома 18,2 тыс. долларов наличными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Отмечается, что следователь из отдела расследований транспортных преступлений конце 2018 года получил 3,3 тыс. долларов за невозможность привлечения к ответственности нарушителя правил безопасности дорожного движения, который сбил человека.
В ходе проведения обыска 13 февраля в помещении следователя были изъяты средства в сумме 18,2 тыс. долларов, 1 тыс. из которых он получил в качестве части неправомерной выгоды.
Следователю сообщили о подозрении в незаконном обогащении, совершенном служащим, занимающим особо ответственное положение. Сейчас решается вопрос об аресте.
Ранее УНН сообщал, что в Черкассах разоблачили следователя полиции, который требовал 5 тыс. долларов за закрытие уголовного производства.
Напомним, в Кривом Роге разоблачили начальника райотдела государственной исполнительной службы при получении 500 тыс. грн взятки.